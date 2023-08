APOEL de Sá Pinto falha fase de grupos da Liga Conferência Europa

O APOEL Nicósia, do treinador português Ricardo Sá Pinto, voltou hoje a perder com os belgas do Gent, desta vez por 2-1, no Chipre, e ficou fora da fase de grupos da Liga Conferência Europa de futebol.

Na capital cipriota, na segunda mão do play-off, Samoise, aos 29 minutos, e o marroquino Tissoudali, aos 79, fizeram os golos do Gent, que já tinha vencido no primeiro duelo por 2-0.



Já o APOEL, que contou com o avançado português Tomané a partir dos 69 minutos, conseguiu reduzir aos 90+5, beneficiando de um autogolo do guarda-redes Roef.



Isto significa que a equipa de Ricardo Sá Pinto, a viver sua primeira temporada no APOEL, ficou afastado das provas europeias esta temporada.