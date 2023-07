O avançado georgiano Giorgi Kvilitaia adiantou os anfitriões aos 32, com Dejan Zukic a restabelecer a igualdade já na segunda parte, aos 55, antes de Lasha Dvali, também georgiano, marcar o golo da vitória da formação de Sá Pinto, aos 65.O avançado luso Tomané, recém-chegado ao APOEL, foi lançado em jogo aos 86 minutos para o lugar do autor do primeiro golo dos cipriotas.