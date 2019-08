Árbitra Stéphanie Frappart dirige Supertaça Europeia

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Ago, 2019, 12:00 / atualizado em 02 Ago, 2019, 12:00 | Futebol Internacional

De acordo com a informação da UEFA, que com a nomeação de Stéphanie Frappart, de 35 anos, refere estar a "inovar" e trilhar "rumos novos", esta é a primeira vez que uma árbitra dirige um grande evento do futebol europeu masculino.



Em julho, a francesa dirigiu a final do Mundial feminino, entre os Estados Unidos e a Holanda (2-0), em Lyon, França, e, em 2017, foi a juiz do jogo das meias-finais do Europeu feminino entre a anfitriã Holanda e a Inglaterra (3-0).



Frappart liderará uma equipa composta principalmente por mulheres, uma vez que terá como assistentes a compatriota Manuela Nicolosi e Michelle O'Neal, da República da Irlanda, que também estiveram na final do Mundial. O quarto árbitro será o turco Cuneyt Cakir.



"Já referi em várias ocasiões que o potencial do futebol feminino não tem limites e congratulo-me com o facto de Stéphanie Frappart ter sido nomeada para a Supertaça Europeia deste ano, juntamente com Manuela Nicolosi e Michelle O'Neal", afirmou o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.



Frappart fez história em França quando se tornou a primeira árbitra a dirigir um jogo da 'Ligue 1', entre o Amiens e o Estrasburgo, em abril. Em junho, foi anunciado que integraria o quadro permanente de árbitros da prova para a temporada 2019/20.



No entanto, Stéphanie Frappart não é a primeira árbitra a dirigir jogos de uma competição masculina da UEFA, uma vez que a suíça Nicole Petignat, entre 2004 e 2009, apitou três jogos da fase de qualificação da Taça UEFA.