Árbitro assistente suspenso por alegada cotovelada a futebolista do Liverpool

O colégio de árbitros da Premier League (PGMOL) suspendeu Hatzidakis, enquanto o organismo e a Federação investigam o incidente ocorrido ao intervalo do jogo de domingo, quando o árbitro assistente atingiu com o cotovelo o jogador do Liverpool.



Nas imagens, é possível ver-se Andy Robertson, que tinha visto um amarelo pouco antes do apito para o intervalo, a dirigir-se ao assistente e este a levantar o braço, parecendo que atingiu ligeiramente o jogador, com este a ser acalmado por Salah.



“As imagens falam por si”, disse no final o treinador do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp.



Liverpool e Arsenal empataram no domingo a 2-2, em jogo da 30.ª jornada da Liga inglesa de futebol, com os ‘gunners’ a desperdiçarem uma vantagem de dois golos, num jogo com golos de Martinelli (08), Gabriel Jesus (28), Salah (42) e Firmino (87).



O Arsenal lidera o campeonato inglês, com 73 pontos, mais seis do que o campeão Manchester City, que tem menos um jogo, enquanto o Liverpool, com uma época aquém das expectativas, é oitavo, com 44 pontos.