Árbitro dá pontapé a jogador e expulsa-o de seguida

Mário Aleixo - RTP 15 Jan, 2018, 08:16 / atualizado em 15 Jan, 2018, 08:16 | Futebol Internacional

Aos 90 minutos, num contra-ataque rápido dos parisienses, que venceram por 1-0, graças a um golo do argentino Angel Di Maria, aos 12 minutos, o ex-jogador do FC Porto B e do Estoril derrubou inadvertidamente o árbitro, quando tentava recuperar posição na defesa.



Na queda, o árbitro, tocado nas costas pelo brasileiro, acerta com o pé no jogador do Nantes, que, algo incrédulo, fica parado: segundos volvidos, Tony Chapron mostra-lhe o segundo amarelo, depois do que lhe havia exibido aos 29 minutos, e expulsa-o, perante a revolta do jogador 'canarinho'.



"Ele (o árbitro) disse-me que não quis acertar no jogador, que se sentiu tocado nas costas. Ele acha que não caiu só", afirmou o presidente do Nantes, Waldemar Kita, minutos depois de trocar umas palavras com o árbitro, que estava "muito calmo".



As palavras do árbitro do encontro da 20ª jornada da "Ligue 1", que o PSG lidera agora com 11 pontos de avanço sobre Mónaco e Lyon, contradizem, porém, as imagens, onde se vê Tony Chapron a acertar voluntariamente com o pé no jogador brasileiro.



De acordo com o presidente do Nantes, o juiz gaulês prometeu "rever as imagens" e "retirar o cartão ao jogador brasileiro" no caso de achar que não tomou a decisão certa.



Nas redes sociais, o lance corre a grande velocidade, com a palavra-chave '#ChapronRouge', sendo que o guarda-redes do FC Porto, o espanhol Iker Casillas, escreveu no Twitter: "Para mim, é agressão e vermelho. Mínimo três jogos (para o árbitro)".



Por seu lado, o inglês Guardian escreveu que "o árbitro Tony Chapron pareceu ter tentado fazer cair Diego Carlos antes de lhe mostrar o segundo cartão amarelo".