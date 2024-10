Árbitro georgiano Giorgi Kruashvili no Sturm Graz-Sporting

Kruashvili, de 38 anos, árbitro internacional desde 2015, estreia-se em jogos dos `leões` e contará com os compatriotas Levan Varamishvili e Zaza Pipia como assistentes, enquanto no videoárbitro estará o italiano Alessandro Di Paolo.

O jogo entre austríacos e o Sporting disputa-se na terça-feira, na casa emprestada no Wörthersee Stadion, em Klagenfurt, a partir das 20:00 (horas de Lisboa).

O Sporting tem quatro pontos após os dois primeiros jogos na `Champions`, com vitória em casa com o Lille (2-0) e empate fora com o PSV Eindhoven (1-1), e o Sturm Graz ainda procura os primeiros pontos, após derrotas com Brest (2-1) e Club Brugge (1-0).