Árbitro suspenso por insultos ao treinador Jürgen Klopp

A punição, com efeito imediato, decorre enquanto a Associação de Árbitros de Inglaterra (PGMOL) aguarda por uma investigação completa dos factos, ocorridos em tempo de pandemia da covid-19: o juiz de campo classificou Klopp de “arrogante” e “alemão canalha”.



As imagens que circulam na rede mostram Coote a usar termos depreciativos para descrever Klopp, assumindo não gostar do técnico germânico pelo facto de, após um jogo, este o ter “acusado de mentir”.



Os responsáveis da arbitragem britânicos tentam agora apurar a data e a veracidade do vídeo.



Klopp deixou o Liverpool no fim da época passada, após nove anos ao comando da equipa, sendo substituído pelo neerlandês Arne Slot.



Curiosamente, Coote foi o árbitro do mais recente jogo do Liverpool na Premier League, no triunfo por 2-0, no sábado, frente ao Aston Villa.