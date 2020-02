Árbitros. Espanhol, holandês e romeno arbitram Sporting, Benfica e FC Porto

Mateu Lahoz, que já se cruzou com os 'leões' na Liga Europa e na Liga dos Campeões, foi nomeado para dirigir na quinta-feira, às 17:55 (hora de Lisboa), a visita do Sporting ao Basaksehir, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, encontro para o qual a equipa portuguesa parte com uma vantagem de 3-1.



O árbitro espanhol, que também já dirigiu vários encontros europeus de FC Porto e Benfica, cruzou-se com o Sporting na Liga Europa em 2015/2016, na visita ao Lokomotiv Moscovo (triunfo por 4-2), e na Liga dos Campeões, em 2014/2015, quando apitou a receção aos ingleses do Chelsea, que venceram em Alvalade por 1-0.



Em Istambul, Mateu Lahoz, de 42 anos, será coadjuvado pelos compatriotas Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar.



Kuipers volta a cruzar-se com os campeões portugueses esta temporada, depois de ter arbitrado em novembro passado o encontro Lyon e o Benfica (3-1), da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Na quinta-feira, às 20:00, no estádio da Luz, em Lisboa, onde Kuipers terá como auxiliares Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, os 'encarnados' estão obrigados a recuperar de uma desvantagem de 2-1, na sequência da derrota sofrida no terreno dos ucranianos do Shakhtar Donetsk.



Kovács, que terá como auxiliares Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene, vai estrear-se a arbitrar equipas portuguesas na receção do FC Porto aos alemães do Bayer Lerverkusen, agendada para as 17:55, de quinta-feira, no estádio do Dragão.



No encontro da primeira mão, disputado em 20 de fevereiro, em Leverkusen, os 'azuis e brancos' foram derrotados por 2-1.



A UEFA escolheu também o português Artur Soares Dias para dirigir, também na quinta-feira, o encontro entre os escoceses do Celtic e os dinamarqueses do FC Copenhaga, que na primeira mão empataram a um golo.



Na quarta-feira, às 17:00, no único encontro antecipado da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, o sueco Andreas Ekberg dirige a receção do Sporting de Braga ao Rangers.



Na primeira mão, o Sporting de Braga perdeu em Glasgow por 3-2, num encontro em que chegou a estar a vencer por 2-0.