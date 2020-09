Árbitros garantem condições técnicas para o início do `Girabola`

Em comunicado enviado hoje à Lusa, o CCAFA, órgão da Federação Angolana de Futebol (FAF), diz ter importado, “com a mesma proveniência de custo e objetivo, bandeirolas com ‘bips’, o que constitui uma grande mais-valia no desenvolvimento do futebol”.



O Conselho Central de Árbitros da FAF informa também que os árbitros nacionais na época 2020/21 manter-se-ão nas respetivas categorias, não havendo subidas nem descidas de escalão.



Os comissários, refere o comunicado, deverão obedecer ao regime de convite, estabelecido pelo órgão do CCAFA a ser eleito.



A FAF sorteou na quarta-feira, em Luanda, a 43ª edição do ‘Girabola’, com início inicialmente previsto para 03 de outubro, mas condicionado pelo evoluir da pandemia no país.



O jogo entre o 1º de Agosto, tetracampeão em título, e o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, é o destaque da primeira jornada, que tem também o desafio entre o Petro de Luanda, vice-campeão nas últimas cinco temporadas, e o FC Bravos do Maquis.



O ‘Girabola’ 2019/20 não teve campeão, porque a prova, interrompida em março, foi anulada por unanimidade, em 30 de abril, por força da pandemia de covid-19, sobretudo para “salvaguardar a saúde e os gastos avultados com os atletas, cujos contratos expiravam em maio”.



O campeonato angolano de futebol, então liderado pelo Petro de Luanda, com 54 pontos, à frente do 1º de Agosto, na segunda posição, após a disputa da 25ª jornada, foi suspenso em março na sequência do decreto sobre o estado de emergência.



Para a época 2020/21, o ‘Girabola’ vai contar com 16 equipas, entre as quais o estreante Baixa de Cassange de Malanje, em substituição do 1º de Maio de Benguela, desqualificado antes da anulação da prova.



Segundo o comunicado da CCAFA, logo que sejam estabelecidas as datas para o início do campeonato, serão marcadas as datas relativas aos testes físicos e escritos e o respetivo seminário de atualização ao início da época.



“Os árbitros que tenham completado 45 anos na época 2019/20, em regime de exceção, este ano continuarão a sua atividade, devido à suspensão do campeonato”, lê-se no documento.



Os árbitros e assistentes internacionais, “segundo recomendações da FIFA”, serão avaliados do ponto de vista médico e, uma vez aprovados, reconduzidas as suas candidaturas à FIFA.



Os treinos oficiais das provas federadas em Angola têm início já no sábado.



Angola conta com 3.789 casos positivos da covid-19, sendo 1.240 ativos, 1.405 recuperados e 114 óbitos.