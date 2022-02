Árbitros holandeses nos jogos do FC Porto e Sp. Braga

Na quinta-feira, o Sporting de Braga é a primeira das equipas portuguesas em entrar em campo, na deslocação ao terreno dos moldavos do Sheriff, a partir das 17h45 (hora de Lisboa).







árbitro que dirigiu no apuramento para o Mundial2022 o jogo entre Sérvia e Portugal (2-2).O jogo ficou negativamente marcado por um lance já nos descontos em que a bola ultrapassou a linha de golo, no que seria o terceiro golo dos portugueses, e o árbitro, sem apoio do videoárbitro, nada assinalou., que se estreia num jogo dos "dragões", apesar de já ter estado em encontros de outras equipas portuguesas, o último dos quais na receção do Santa Clara ao Partizan (2-1), na Liga Conferência Europa.

O jogo de quinta-feira entre FC Porto e Lazio, que opõe um terceiro classificado da fase de grupos da "Champions" e um segundo na fase de grupos da Liga Europa, respetivamente, tem início às 20h00, no Estádio do Dragão.