Arda Turam disponível para a seleção turca

Mário Aleixo - RTP 11 Ago, 2017, 09:47 / atualizado em 11 Ago, 2017, 09:47 | Futebol Internacional

"Se o selecionador (Mircea Lucescu) entender que estou em condições, voltarei a vestir a camisola da Turquia e sentir-me-ei honrado por isso", escreveu o jogador do FC Barcelona na sua conta oficial no Twitter.



Em junho de 2017, Turam tinha anunciado que deixava a seleção turca depois de ter sido expulso de uma concentração da equipa, por ter agredido um jornalista no avião que transportava a seleção.



A imprensa relatou na altura que Turan agrediu repetidamente o jornalista, acusando-o de escrever mentiras sobre ele e outros jogadores.



O motivo que Turam apontou para voltar à seleção foi a boa relação que mantém com o presidente da federação turca, Yildirim Demirören, e com o técnico da seleção.