Arda Turan acusado de agressão arrisca pena de prisão de mais de 12 anos

Lusa Comentários 15 Out, 2018, 15:56 / atualizado em 15 Out, 2018, 15:56 | Futebol Internacional

Arda Turan, jogador do FC Barcelona emprestado na atual temporada ao Basaksehir, ter-se-á envolvido em confrontos com o cantor Berkay Sahin à saída de um popular estabelecimento de diversão noturna de Istambul.



Na origem do incidente terão estado comentários impróprios do futebolista, de 31 anos, à mulher do cantor.