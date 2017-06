Arda Turan anuncia abandono da seleção turca de futebol

Lusa 06 Jun, 2017, 16:53 | Futebol Internacional

"Fiz coisas erradas envergando o uniforme da seleção. Ponho, por isso, fim à minha carreira na seleção", afirmou o jogador em conferência de imprensa.



Arda Turan foi expulso da concentração da equipa nacional turca, depois de o médio do FC Barcelona agredir um jornalista no avião que transportava a equipa.



De acordo com a imprensa turca, a agressão registou-se no voo que transportava a seleção para Trieste, de onde a seleção partirá para enfrentar no domingo a Eslovénia.



O diário turco Hürriyet relata que Turan agrediu repetidamente o jornalista, acusando-o de escrever mentiras sobre ele e outros jogadores.



Em particular, o jogador apontou textos do jornalista dando conta de alegadas exigências remuneratórias suas e de outros jogadores da seleção.



Hoje, Arda Turan tinha-se defendido na rede social Instagram, qualificando o seu comportamento como "sincero, honrado e nobre".



A Associação de Jornalistas Desportivos da Turquia condenou, entretanto, o jogador, considerando "totalmente inaceitável" a agressão.