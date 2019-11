Argentina e Uruguai empatam a dois em Telavive

Para delírio do público que encheu o Estádio Bloomfield, as ‘super estrelas’ estiveram em destaque, com Edinson Cavani, aos 34 minutos, e Luis Suárez, aos 68, a darem vantagem ao conjunto ‘celeste’, com resposta de Sergio ‘Kun’ Agüero, aos 63, e do ‘inevitável’ Lionel Messi, que fez o 2-2 de penálti, aos 90+2.



A formação uruguaia foi a primeira a marcar e chegou ao intervalo na frente, graças a um golo de Cavani, que, à 'boca' da baliza, desviou a bola do alcance de Andrada, na sequência de um centro da direita de Suárez, após boa jogada coletiva.



Em desvantagem, os argentinos entraram determinados em chegar à igualdade, o que conseguiram aos 63 minutos, quando Agüero deu a melhor sequência, de cabeça, a livre marcado no lado esquerdo do ataque pelo ‘capitão’ Messi.



A igualdade não durou, no entanto, muito tempo, pois, aos 68 minutos, o Uruguai voltou a ‘faturar’, agora num livre direto de Suárez, que Andrada não conseguiu suster.



Novamente a perder, a Argentina instalou-se junto à muito ‘concorrida’ área contrária e, depois de várias ameaças, acabou por chegar à igualdade nos descontos, beneficiando de uma mão na bola – assim considerou o árbitro – de Martin Cáceres.



Aos 90+2 minutos, com ‘toda a calma do mundo’, Messi encostou a bola para a baliza, marcando de grande penalidade o seu 70.º golo pela Argentina, em 138 jogos – face ao Uruguai, soma agora cinco tentos e duas assistências em nove jogos.