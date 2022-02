Argentina vai recorrer da decisão da FIFA de mandar repetir jogo com o Brasil

“Como presidente da AFA, prometo fazer todos os esforços necessários e recorrer da decisão da FIFA referente ao jogo de classificação com o Brasil. A nossa prioridade é a seleção argentina. Sempre”, escreveu o presidente do organismo, Cláudio Tapia, no Twitter.



A tomada de posição surgiu depois da FIFA ter anunciado a repetição do desafio de 05 de setembro de 2021, agora em data e local ainda a designar, e que resultou ainda numa multa às federações dos dois países, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com 480 mil euros e a AFÃ com quase 200 mil.



Em causa está o encontro da sexta jornada da fase de apuramento sul-americana, em São Paulo, que foi interrompido pelas autoridades de saúde brasileiras, para levar a isolamento os quatro jogadores argentinos provenientes da Inglaterra, que estariam em incumprimento com as normas relativas à covid-19 em solo brasileiro.



Os futebolistas em causa são Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero, agora castigados com dois desafios internacionais.



As regulamentações sanitárias dos anfitriões exigiam que pessoas que estiveram no Reino Unido, Índia e África do Sul nos últimos 14 dias deveriam cumprir uma quarentena obrigatória de dez dias. Segundo as autoridades de saúde brasileiras, os atletas argentinos que jogam no futebol inglês forneceram "informações falsas".



Brasil, líder da ‘poule’ sul-americana, com 39 pontos, e Argentina, segunda classificada, com 35, ambos com menos um jogo realizado do que as restantes seleções, já estão apurados para a fase final do próximo Campeonato do Mundo, quando faltam disputar duas jornadas da fase de apuramento.



Equador, terceiro, com 25 pontos, e Uruguai, quarto, com 22, ocupam as restantes vagas de apuramento direto para o Mundial2022, enquanto o Peru tem 21 e está no quinto posto, que dá acesso aos ‘play-offs’ intercontinentais.