O Arouca foi hoje eliminado na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa de futebol, ao perder em casa dos noruegueses do Brann, por 3-1, na segunda mão.

Depois de ter vencido em casa por 2-1, o Arouca chegou ao intervalo a perder por 3-0, com golos de Myhre (06 minutos), Knudsen (42) e Finne (45), com Sylla (57) ainda a reduzir para os arouquenses, que viram Galovic ser expulso aos 90+3.



Após o Vitória de Guimarães ter sido afastado na ronda anterior, a eliminação do Arouca deixa Portugal sem qualquer representante na fase de grupos da terceira competição europeia de clubes.