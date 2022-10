Arsenal bate Liverpool e mantém liderança, Marco Silva sofre segunda derrota seguida

No Estádio Emirates, em Londres, os ‘gunners’ nunca estiveram em desvantagem no encontro, face aos remates certeiros de Gabriel Martinelli, logo no primeiro minuto do desafio, e ao ‘bis’ de Bukayo Saka (45+5 e 76), o último de penálti, em resposta aos tentos dos ‘reds’, anotados por Darwin Nuñez (34 minutos) e Roberto Firmino (53), servido pelo luso Diogo Jota.



Na equipa do norte de Inglaterra, o português Fábio Carvalho foi suplente não utilizado, assim como Cédric Soares no lado anfitrião. Já Fábio Vieira foi lançado por Mikel Arteta nos instantes finais.



Com este desfecho, o Arsenal permanece isolado na liderança da Premier League, com 24 pontos, mais um do que o campeão Manchester City (segundo), com o Tottenham a ocupar o último lugar do pódio, com 20. Já o Liverpool é 10.º, com 10.



Mais cedo, também na capital inglesa, o Fulham, com João Palhinha entre os titulares, até começou bem o encontro no reduto do West Ham, face ao tento apontado por Andreas Pereira, aos cinco minutos.



Contudo, Jarrod Bowen (29), da marca do castigo máximo, Scamacca (62) e Michail António (90+1) operaram a reviravolta para os ‘hammers’, que ocupam agora o 13.º posto, com 10 pontos, enquanto a equipa de Marco Silva é nona, com 11.



No primeiro jogo do dia, o Crystal Palace imperou na receção ao Leeds (2-1), com reviravolta, e regressou aos triunfos, o segundo na competição, por culpa dos golos de Odsonne Edouard (24) e Eberechi Eze (76).



Pascal Struijk (20) tinha inaugurado o marcador a favor dos ‘peacocks’, que partilham a 14.ª posição com os ‘eagles’, ambos com nove.



A partir das 19:00, o Everton recebe o Manchester United, dos lusos Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.