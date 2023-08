Arsenal começa com vitória

Em Londres, Nketiah, aos 26 minutos, e Saka, aos 32, fizeram os tentos dos ‘gunners’, com o português Fábio Vieira a assistir à totalidade do encontro no banco de suplentes da formação da casa.



O Nottingham Forest, que na última temporada lutou até final pela manutenção na Premier League, ainda reduziu pelo nigeriano Awoniyi, aos 82 minutos, mas não conseguiu fugir ao primeiro desaire da temporada.



O segundo jogo da época da Premier League estava inicialmente agendado para as 12:30, mas só arrancou meia hora depois, devido a um problema no sistema de controlo de bilhetes do Estádio Emirates, que atrasou a entrada dos adeptos no recinto.



Na sexta-feira, o campeão Manchester City iniciou a defesa do título inglês com um triunfo por 3-0 no campo do Burnley, com um ‘bis’ do norueguês Haaland, melhor marcador da Premier League na última temporada.