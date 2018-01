Arsenal contrata Aubameyang ao Dortmund por um valor recorde

Lusa 31 Jan, 2018, 15:43 | Futebol Internacional

O Arsenal informou que o avançado, de 28 anos, assinou um “contrato de longa duração”, cujo período não indicou, por um “valor recorde para o clube”, que também não especificou, ainda que a comunicação social britânica fale em 56 milhões de libras (63,6 milhões de euros).



“‘Auba’ é um dos mais conceituados avançados do mundo. Marcou 98 golos em 144 jogos no campeonato alemão, pelo Dortmund, e participou em 172 golos em 213 jogos em todas as competições pelo seu antigo clube”, refere o Arsenal.



Os ‘gunners’ lembraram que Aubameyang tornou-se, em 2015, o primeiro jogador gabonês a conquistar o troféu de melhor futebolista africano do ano, assumindo-se ainda como o melhor marcador de sempre da seleção do seu país.



Aubameyang, que chegou a Dortmund em 2013, tendo marcado um total de 141 golos em 213 partidas pelo clube alemão, é o segundo reforço do Arsenal na reabertura de mercado de transferências, depois do arménio Henrikh Mkhitaryan, contratado ao Manchester United.