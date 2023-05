Arsenal dá pontapé na crise e agrava situação do Chelsea

O médio norueguês Martin Odegaard, aos 18 e 31 minutos, e o brasileiro Gabriel Jesus, aos 34, construíram o 3-0 com que chegou o intervalo, sendo que, na etapa complementar, o jovem Noni Madueke reduziu para os ‘blues’, aos 65.



Os dois primeiros golos foram quase tirados a ‘papel químico’, com o suíço Granit Xhaka a cruzar na esquerda para os remates, à vontade, de Odegaard, ambos já na área.



Depois, em lance confuso junto à baliza, a defesa do Chelsea ficou a ver jogar, não conseguiu aliviar e Gabriel Jesus aproveitou para fazer o terceiro, ameaçando o cenário de goleada.



Aos 65, e com Zinchenko a ‘dormir’, Noni Madueke surgiu nas costas do ucraniano e, de forma atabalhoada, apertado por defesa, conseguiu marcar, dando expressão a um segundo tempo mais bem conseguido da sua equipa, mas insuficiente para resgatar pontos.



Fábio Vieira não saiu do banco do Arsenal, o mesmo sucedendo com João Félix do lado do Chelsea.



Depois de três empates consecutivos seguidos de uma derrota, somando somente três pontos em 12 possíveis, o reencontro do Arsenal com os triunfos permite aos ‘gunners’ somarem 78 pontos, mais dois do que o Manchester City que, no entanto, tem duas partidas a menos, a primeira agendada já para quarta-feira, na receção ao West Ham, 15.º colocado da Premier League.



O Chelsea, que contou com o ex-benfiquista Enzo Fernández no ‘onze’, continua a afundar-se e é já 12.º, com 39 pontos. Averbou o sétimo desafio consecutivo sem vencer e, sob o comando de Frank Lampard, já vai na quarta derrota seguida.



De resto, os 'blues' estão mais próximos da zona de despromoção (a nove pontos) do que do último lugar de acesso às competições europeias (que já dista 15 pontos).