Arsenal despede treinador espanhol Unai Emery

"Decidimos pela rescisão do contrato com o Unai Emery e a sua equipa técnica, a quem agradecemos o trabalho que fizeram no clube. A decisão foi tomada porque os resultados e as exibições não estiveram ao nível desejado", escreveu o clube.



O Arsenal anunciou ainda que o sueco Freddi Ljungberg será o "treinador interino" e que o clube londrino já está a "procurar um novo treinador".



Os “gunners” perderam na quinta-feira por 2-1 na receção aos alemães do Eintracht Frankfurt, num Grupo F da Liga Europa que lideram após cinco jornadas, somando o sétimo jogo consecutivo sem ganhar em todas as competições, desde o 3-2 caseiro ao Vitória de Guimarães, em 24 de outubro.



Na Primeira Liga inglesa, o Arsenal segue no oitavo lugar, com 18 pontos, a 19 do líder Liverpool e a oito dos lugares de acesso à Liga dos Campeões -- o Chelsea é quarto, com 26.



Emery não fez esquecer Wenger



Unai Emery, de 48 anos, foi contratado pelo Arsenal no final da época 2017/18 para suceder ao francês Arsène Wenger, agora com 70, que comandou os londrinos ininterruptamente de setembro de 1996 a maio de 2018.



Na época passada, o Arsenal ficou em quinto lugar na “Premier League”, falhando o acesso à Liga dos Campeões, e foi finalista vencido da Liga Europa, ao perder a final com o Chelsea, por 4-1, num embate disputado em Baku.



De acordo com a imprensa britânica, nomeadamente a BBC, o treinador português Nuno Espírito Santo, que comanda o Wolverhampton, é um dos fortes candidatos a suceder ao espanhol no comando dos “gunners”.