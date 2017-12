Arsenal e Liverpool empatam a três golos a abrir a 19ª jornada da Liga inglesa

Lusa 22 Dez, 2017, 22:23 | Futebol Internacional

O Liverpool adiantou-se no marcador aos 26 minutos, pelo médio brasileiro Philippe Coutinho, resultado com que se chegou ao intervalo, mas na segunda parte a equipa orientada por Jurgen Klopp chegou ao 2-0, aos 52 minutos, pelo egípcio Mohamed Salah, dando a sensação de que a vitória já não escaparia.



No entanto, o Arsenal respondeu com cinco minutos infernais, durante os quais meteu a bola no fundo das redes do belga Simon Mignolet por três vezes, aos 53, 56 e 58, pelo avançado chileno Aléxis Sanchez, o médio suíço Granit Xhaka e o médio alemão Mesut Ozil, respetivamente.



Consumada a reviravolta, o Arsenal não conseguiu, porém, segurar a vantagem de um golo e acabou por sofrer o terceiro golo, do internacional brasileiro Roberto Firmino, com alguma sorte à mistura, visto que Petr Cech defendeu o remate, mas a bola tomou altura e, caprichosamente, entrou na sua baliza.



Com este empate, quer Arsenal quer Liverpool, quarto e quinto classificados, com 35 e 34 pontos, respetivamente, arriscam perder terreno para os rivais que o antecedem na tabela, o Manchester City, que lidera com 52 pontos e recebe o Bournemouth, o Manchester United, que é segundo com 41 pontos e se desloca ao estádio do Leicester, e o Chelsea, que é terceiro com 38 e defronta o Everton, no Goodison Park.