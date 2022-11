Arsenal eliminado em casa pelo Brighton

O Arsenal, atual líder do campeonato, foi eliminado em casa pelo Brighton, depois de ser derrotado por 3-1.



Com Cédric Soares e Fábio Vieira a titulares, os "gunners" adiantaram-se no marcador com um golo de Nketiah, aos 20 minutos, mas o Brighton deu a volta ao resultado, com tentos de Welbeck, aos 27, de penálti, Mitoma, aos 58, e Lamptey, aos 71.





Manchester City elimina Chelsea





O Manchester City eliminou o Chelsea ao vencer no confronto dos 16 avos de final.





Numa ronda marcada por vários confrontos entre equipas da Premier League, escalão máximo do futebol inglês, o jogo da ronda foi a receção do Manchester City ao Chelsea, com a equipa de Pep Guardiola a vencer por 2-0.



O City, com Rúben Dias a titular e Bernardo Silva como suplente utilizado, adiantou-se no marcador com um livre direto do argelino Mahrez, aos 53 minutos, para o argentino Julián Álvarez a fazer o segundo, aos 58.





Wolverhampton segue em frente



O Wolverhampton, que já anunciou Julen Lopetegui como treinador, também segue em frente na prova, depois de vencer o Leeds por 1-0, com um golo de Boubacar Traoré, aos 85 minutos, após assistência de Daniel Podence, que tinha entrado na partida no decorrer da segunda parte.



Nos "wolves", Rúben Neves e Gonçalo Guedes foram titulares, enquanto João Moutinho também foi um dos suplentes utilizados.





Nottingham ultrapassa Tottenham



Quanto ao Nottingham, que na Premier League está em último lugar, também se conseguiu apurar, depois de vencer na receção ao Tottenham por 2-0, com golos marcados por Renan Lodi, aos 50 minutos, e Lingard, aos 57.



Com vários jogos a terminarem empatados no final do tempo regulamentar, obrigando a recorrer ao desempate por penáltis (3-2) para decidir quem se apurava, o Newcastle conseguiu seguir em frente no confronto com o Crystal Palace, após o 0-0 final.



Já o Liverpool, com Fábio Carvalho a titular, sofreu para eliminar o Derby County, da League One, terceiro escalão o futebol inglês, depois do nulo final. Nos penáltis, a equipa de Jürgen Klopp conseguiu superiorizar-se (3-2).



O Southampton também necessitou dos penáltis (6-5) para se apurar frente ao Sheffield Wednesday, outra equipa do terceiro escalão, após o 1-1 no tempo regulamentar, enquanto o West Ham foi eliminado pelo Blackburn, do segundo escalão, por 10-9 nos penáltis, após o 2-2 no final do tempo regulamentar.