Arsenal goleia Everton e deixa Koeman em "maus lençóis"

Lusa 22 Out, 2017, 16:07 | Futebol Internacional

Em Goodison Park, a equipa da casa até esteve a vencer com um golo de Wayne Rooney, aos 12 minutos, mas acabou por sofrer a quinta derrota nesta edição da Premier League.



O espanhol Monreal empatou a partida, aos 40 minutos, e o alemão Ozil consumou a reviravolta, aos 53.



Com o Everton reduzido a 10, por expulsão de Gueye, aos 68, seguiram-se golos do francês Lacazette, aos 74, do galês Ramsey, aos 90, e do chileno Alexis Sanchez, aos 90+5. O senegalês Niasse ainda reduziu, aos 90+3.



O Arsenal subiu ao quinto posto, em igualdade pontual com o Chelsea e a nove pontos do líder Manchester City, enquanto o Everton desceu ao 18.º e antepenúltimo lugar e está em zona de despromoção.



Este resultado promete complicar ainda mais a vida a Ronaldo Koeman, antigo técnico do Benfica, que antes deste desaire já estava a ser contestado no comando dos ‘toffees’.