Arsenal goleia fora e sobe ao 11.º lugar com o terceiro triunfo consecutivo

Depois de um período mais cinzento, de exibições e resultados, a equipa de Mikel Arteta averbou o terceiro triunfo consecutivo na Premier League, o que acontece pela primeira vez esta época, agora com êxito em casa do penúltimo classificado.



Sob neve quase constante, o triunfo começou nos pés do defesa escocês Kieran Tierney, que, aos 23 minutos, ‘sentou’ duas vezes Furlong na esquerda, fletindo para o centro e rematando para golo.



Passariam somente cinco minutos quando o jovem avançado Bukayo Saka concluiu, facilmente, na área, um lance gizado na direita.



A natural supremacia dos ‘gunners’ completou-se no segundo tempo com um ‘bis’ do internacional francês Alexandre Lacazette, aos 61 e 64 minutos.



O Arsenal é 11.º com 23 pontos, a três do 10.º, enquanto o West Bromwich é penúltimo com somente oito.



Em 18 de fevereiro, o Benfica recebe o Arsenal, visitando Londres em 25 para decidir a eliminatória.



Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, desperdiçou uma vantagem de 3-1 em casa do Brighton, permitindo um empate 3-3.



Com sete futebolistas portugueses de início - Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Vitinha e Fábio Silva -, a equipa até começou por estar a perder, mas até ao intervalo já tinha marcado três golos.



A igualdade manteve as duas equipas sem vencerem na Premier League, o Brighton, 17.º classificado, há oito jogos (cinco empates e três derrotas), e o Wolverhampton, 13.º, há quatro (dois empates e duas derrotas).



O Tottenham, de José Mourinho, recebeu e venceu o Leeds United, por 3-0, com golos de Harry Kane, Son e Toby Alderweireld, e subiu ao terceiro lugar, a quatro pontos de Liverpool e Manchester United, que comandam com 33 pontos



A 17.ª jornada prossegue no domingo, dia em que o Chelsea recebe o Manchester City, clube com alguns casos positivos ao novo coronavírus, enquanto o campeão Liverpool visita na segunda-feira o Southampton.