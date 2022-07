Arsenal goleia Sevilha em particular com `hat-trick` de Gabriel Jesus

No Estádio Emirates, em Londres, o avançado Saka, de penálti, inaugurou o marcador aos 10 minutos, abrindo caminho para o reforço Gabriel Jesus anotar o segundo e terceiro tentos dos ‘gunners’, aos 13 e 15, antes do extremo inglês ‘bisar’, quando estavam decorridos apenas 19.



No segundo tempo, Jesus, que deixou o campeão inglês Manchester City para rumar ao Arsenal, voltou a marcar, aos 77 minutos, com Nketiah a fechar a contagem, aos 88.



O lateral direito internacional português Cédric Soares foi opção aos 77 minutos, enquanto o compatriota Fábio Vieira não constou na ficha de jogo, num dia em que Nuno Tavares deixou o clube londrino para ingressar no Marselha, por empréstimo.