Arsenal. Mais uma equipa inglesa a apoderar-se de uma final europeia

O Arsenal carimbou esta quinta-feira a presença na final da Liga Europa. Na segunda mão da meia final, em Valencia, Gonçalo Guedes viu a sua equipa cair bem cedo quando o Arsenal repôs o empate 1-1 na partida, e, já na segunda parte, viu os "gunners" adiantarem-se com o francês Lacazette a fazer o 2-1, 5-2 na eliminatória.





O empate surgiu por Gameiro, que bisou (2-2), mas a eliminatória era desfavorável aos espanhóis (3-5). Aubameyang voltou a marcar e deixou a equipa visitante a vencer por 3-2, golo que anulou qualquer esperança do Valencia, a 20 minutos do final. Perto do final, o gabonês Aubameyang repetiu a dose (tripla) e fez o 4-2 (3-7 nos dois jogos).



A equipa londrina espara para ver quem será o seu adversário, Chelsea e Eintracht Frankfurt, que eliminou o Benfica, lutam até ao fim pela passagem. A final da Liga Europa da época 2018/19 realiza-se em 29 de maio, no Estádio Olímpico de Baku.



Um ano depois de cair nas 'meias', o Arsenal vai disputar a sua segunda final da competição, depois da derrota em 1999/2000 com o Galatasaray, então com a designação de Taça UEFA, e a sétima final europeia.





Em Madrid, a final será britânica. Liverpool e Tottenham tentam levantar o troféu da Liga dos Campeões, no dia 1 de junho.