Arsenal não desarma na luta pela Premier

O avançado belga Leandro Trossard marcou o único golo deste encontro da 37.ª jornada aos 21 minutos, dando os três pontos aos, que voltaram ao comando da Premier League, somando agora 86 pontos, mais um do que os, de Bernardo Silva e Rúben Dias, que tem um jogo em atraso.Com Diogo Dalot nodo lado da formação de Manchester e Fábio Vieira no banco dos suplentes da equipa londrina - nos, Bruno Fernandes continua ausente por problemas de saúde -, o Arsenal manteve acesa a chama do título inglês, enquanto o United ficou mais longe dos lugares de acesso às competições europeias, ocupando o oitavo posto com 54 pontos.O Arsenal só tem mais um jogo para disputar, com a receção ao Everton, ao passo que o tricampeão Manchester City se desloca ao campo do Tottenham já na terça-feira e ainda recebe o West Ham na última jornada.Osprocuram conquistar o, que corresponderia ao seu 10.º triunfo na Liga, enquanto osperseguem o 14.º cetro, objetivo que não conseguem alcançar desde 2003/04.





(Com Lusa)