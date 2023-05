Arsenal perde com o Brighton e deixa Manchester City com via aberta para o título

A duas rondas do fim do campeonato, os ‘gunners’ estão a quatro pontos de distância do bicampeão Manchester City, que pouco tempo antes tinha vencido pelo mesmo resultado no estádio do Everton e tem ainda um encontro em atraso, precisamente com o Brighton, sensacional sexto classificado.



Após um ‘nulo’ ao intervalo, os visitantes inauguraram o marcador aos 51 minutos, por intermédio do paraguaio Júlio Enciso, dando uma expressão mais dramática ao resultado na fase final da partida, com golos do alemão Deniz Undav, aos 86, e do equatoriano Pervis Estupinan, aos 90+6.



O Arsenal chegou a ter uma vantagem confortável no comando da Liga inglesa e parecia lançado para conquistar um título que lhe escapa desde 2004, mas ganhou apenas dois dos últimos sete jogos, permitindo a ultrapassagem do Manchester City, que agora parece irreversível.



Os londrinos estavam pressionados pelo triunfo obtido hoje pelo Manchester City, que manteve a liderança a salvo da possível ameaça do Arsenal, ao vencer por 3-0 no estádio do ‘aflito’ Everton, cuja resistência foi quebrada perto do intervalo, com dois golos sofridos em outros tantos minutos.



O médio alemão Ilkay Gundogan inaugurou o marcador aos 37 minutos, com um desvio acrobático, e fechou a contagem aos 51, na marcação não menos artística de um livre direto, 'bisando' no campeonato pela segunda vezes consecutiva e contribuindo decisivamente para o 11.º triunfo seguido do Manchester City na prova.



O avançado norueguês Erling Haaland também ‘faturou’, aos 39 minutos, concretizando o 36.º golo na Premier League desta época - da qual é o melhor marcador de forma destacada -, o que permitiu ao bicampeão assistir sem sobressaltos ao confronto entre Arsenal e Brighton.



O defesa português Rúben Dias foi titular, no dia em que completou 26 anos, e o compatriota Bernardo Silva substituiu Gundogan aos 78 minutos, num jogo que surgiu a meio de uma importante meia-final da Liga dos Campeões, com o Real Madrid (empate 1-1 na primeira mão, em Espanha).



O Everton manteve-se na 17.ª posição, a primeira acima da zona de despromoção, na qual poderá cair se o Leicester vencer na segunda-feira o Liverpool, quinto colocado e ainda a ‘sonhar’ com os lugares de acesso à ‘Champions’, na partida de encerramento da jornada.



No outro jogo disputado hoje, o Brentford recuperou o nono lugar, do qual tinha sido desalojado no sábado pelo Fulham, treinado pelo português Marco Silva, ao impor-se por 2-0 na receção ao West Ham (15.º), com golos do camaronês Bryan Mbeumo, aos 20 minutos, e do congolês Yoane Wissa, aos 43.