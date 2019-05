Arsenal quase fora da `Champions` e Manchester United sem hipótese

Lusa Comentários 05 Mai, 2019, 20:09 | Futebol Internacional

O mau resultado deixa os ‘gunners’ a três pontos da última posição para a ‘Champions’, ocupada pelo Tottenham, que é quarto com mais três pontos e melhor diferença entre golos marcados e sofridos.



Para o Arsenal chegar à quarta posição seria preciso que na última jornada vencesse fora o Burnley, o Tottenham perdesse em casa com o Everton, e fosse capaz de superar o saldo positivo de oito golos dos ‘spurs’ (65-37 contra 70-50).



Hoje, no Emirates Stadium, o jogo definiu-se em grandes penalidades, com Aubameyang a marcar para o Arsenal, aos nove minutos, e Glenn Murray a igualar para o Brighton, também da marca dos 11 metros, aos 67.



O quarto deslize consecutivo no campeonato, numa série de três derrotas e um empate, pode ainda assim não ser catastrófico para a equipa londrina, que, via Liga Europa, e em caso de vitória final, ainda pode estar na próxima edição da ‘Champions’.



Quem garantiu já a presença na prova milionária foi o Chelsea, independentemente do que consiga na Liga Europa, ao vencer hoje, na 37.ª jornada da Liga inglesa, o Watford, por 3-0, assegurando que terminará entre o terceiro ou quarto lugares.



Em Stamford Bridge, os golos só surgiram na segunda parte, por Loftus-Cheek, aos 48 minutos, David Luiz, aos 51, e Higuain, aos 75.



Sem qualquer hipótese de estar na elite europeia ficou o Manchester United, com a equipa a somar o quarto jogo sem vencer, com duas derrotas e dois empates, o último hoje frente ao já despromovido Huddersfield.



Scott McTominay marcou para os ‘red devils’, aos oito minutos, mas Mbenza igualou para o Huddersgield, aos 60, fixando o resultado e deixando o United no sexto lugar, a um ponto do Arsenal, mas a quatro de um inalcançável quarto posto.