Arsenal segura sexto lugar no campeonato inglês

Mário Aleixo - RTP 18 Abr, 2017, 07:43 | Futebol Internacional

O Arsenal venceu em Middlesbrough por 2-1, na 33ª jornada da Liga inglesa de futebol, segurando o sexto lugar, com 57 pontos, a três do Manchester United de José Mourinho.



Um golo do internacional chileno Aléxis Sanchez aos 42 minutos, na execução de um livre direto em posição frontal à baliza, levou o Arsenal em vantagem para o intervalo, mas o espanhol Álvaro Negredo, aos 50, restabeleceu a igualdade, ao finalizar na área um cruzamento do médio Stewart Downing.



O golo que valeu os três pontos foi de autoria do internacional alemão Mesut Ozil, com a particularidade de ter sido marcado com o pé direito, após um amortecimento com o peito do internacional galês Aaron Ramsey, em plena área.



Com este triunfo, o Arsenal conservou o sexto lugar, em igualdade com o Everton (7º), mas com menos dois jogos disputados, e manteve-se num dos lugares de acesso direto à Liga Europa, tal como o Manchester United, que também tem menos dois jogos.