Arsenal sobe a terceiro na "Premier League"

02 Abr, 2019

A formação londrina beneficia, na ronda, do tropeção esperado do Tottenham, o anterior terceiro, travado em Liverpool por 2-1, no domingo.



Os "gunners" são agora a equipa que se vai destacando na luta pelo terceiro lugar, já que chega aos 63 pontos, contra 61 de Tottenham e Manchester United e 60 de Chelsea. Liverpool, com 79, e Manchester City, com 77, são de outro campeonato.



Nota de domínio absoluto para a equipa da casa, com uma posse de bola perto dos 70 por cento (%) e quatro remates à baliza contra um apenas.



Por duas vezes os arsenalistas chegaram ao golo, a primeira das quais por Aaron Ramsay, aos 30 minutos, a concluir uma jogada de ataque algo embrulhada.



A assertividade do ataque do Arsenal melhorou na última meia hora, fase de jogo em que Aubameyang rendeu o nigeriano Iwobi.



O gabonês, melhor marcador da equipa, seria decisivo na construção do golo da tranquilidade, a combinar bem com Alexandre Lacazette, que atirou a contar aos 83 minutos.





Quanto ao Newcastle, desceu para 14.º lugar, com 35 pontos - está na zona tranquila, sete pontos acima da linha de descida.