Arsenal soma oitavo jogo sem vencer, Wolverhampton empata com Sheffield United

Com o 'adjunto' sueco Fredrik Ljungberg no banco, os 'gunners' estiveram por duas vezes em desvantagem neste jogo da 14.ª ronda e só não saíram derrotados da visita a Carrow Road muito devido à exibição do guarda-redes alemão Bernd Leno.



O Norwich, 19.ª e penúltimo no campeonato, marcou por Pukki, aos 21 minutos, e Cantwell, aos 45+2, enquanto no Arsenal foi Aubameyang que bisou, no primeiro golo numa grande penalidade repetida, por invasão da área, aos 29, e depois aos 57.



A equipa londrina, que ainda não anunciou substituto para Unai Emery, apenas Ljungberg como interino, ocupa o oitavo lugar, a distantes 21 pontos do líder Liverpool, que no sábado venceu em casa o Brighton (2-1).



Também hoje, o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, não conseguiu bater o Sheffield United, equipa, tal como o Norwich, proveniente do 'Championship', ao empatar em casa a 1-1, num jogo em que até esteve a perder.



Com os portugueses Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves e Diogo Jota a titulares, e Pedro Neto e Rúben Vinagre no banco, os 'wolves' estiveram em desvantagem em mais de metade do jogo, depois de Mousset marcar logo aos dois minutos para o Sheffield.



Depois, valeu o melhor marcador do Wolverhampton, o mexicano Raul Jiménez, ao cruzar largo aos 64 minutos, para Doherty surgir ao segundo poste e fazer o 1-1, dando um ponto aos 'wolves', sextos, com os mesmos pontos do Tottenham (quinto).



Ainda hoje, o Leicester recebe o Everton, de Marco Silva, e pode isolar-se no segundo lugar, e o Manchester United recebe o Aston Villa.