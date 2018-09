Arsenal soma quarta vitória consecutiva frente ao Everton de Marco Silva

Lusa Comentários 23 Set, 2018, 20:01 / atualizado em 23 Set, 2018, 20:07 | Futebol Internacional

No Estádio Emirates, em Londres, o técnico Unai Emery voltou a apostar no seu 'onze' mais forte, depois da vitória (4-2) para a Liga Europa, frente aos polacos do Vorskla Poltava.



Contudo, e num encontro em que os 'toffees' foram um adversário duro de ultrapassar, os dois golos acabaram por acontecer já depois do intervalo, por intermédio do francês Lacazette, aos 56 minutos, e por Aubameyang, aos 59, num lance em que beneficiou de posição irregular.



Após um mau começo na 'Premier', com duas derrotas nos dois primeiros jogos, os 'gunners' entraram numa série de quatro triunfos, ocupando neste momento o sexto lugar da classificação, com 12 pontos.



Já o técnico Marco Silva vive uma séria negativa de resultados, estando há quatro jogos sem conhecer o sabor da vitória, registando apenas seis pontos em seis encontros. O português André Gomes, emprestado pelo 'Barça', ficou de fora, por lesão.



Também na capital de Inglaterra, no Estádio Olímpico de Londres, houve encontro entre Chelsea e West Ham, com os 'blues' a cederem os primeiros pontos na competição, frente aos 'hammers', não indo além de um empate sem golos.



O Liverpool acabou por isolar-se na liderança, sendo agora a única equipa da 'Premier' 100% vitoriosa.