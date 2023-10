Arsenal vence clássico com Manchester City e sobe à liderança na `Premier`

No clássico, que parecia 'amarrado' e opunha Mikel Arteta a Pep Guardiola, treinadores que trabalharam em conjunto, a solução veio do banco, com o responsável do Arsenal a ser muito feliz com as trocas.



Na jogada estiveram envolvidos quatro jogadores que o treinador dos 'gunners' fez entrar ao longo da segunda parte: Thomas Partey, Tomiyasu, Kai Havertz e Martinelli.



Do golo, aos 86 minutos, ressalta o desvio do remate do brasileiro em Ake, não dando, assim, qualquer hipótese ao guarda-redes Ederson.



No Arsenal, Fábio Vieira não saiu do banco, enquanto no tricampeão Manchester City Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares, e Matheus Nunes entrou aos 68 minutos para substituir Kovacic.



Para o Arsenal existe a importância de subir à liderança, que ocupou na última temporada durante largo tempo, mas, também, a satisfação de ter terminado com um longo jejum de mais de sete anos sem vencer os 'citizens'.



É preciso recuar até dezembro de 2015 para lembrar uma última vitória dos 'gunners' para o campeonato frente ao City, então por 2-1, num embate em que Arséne Wenger treinava o Arsenal e Manuel Pellegrini a formação de Manchester.



Após esta oitava jornada, o Arsenal lidera a 'Premier', com os mesmos 20 pontos do Tottenham, seguidos pelo City, com 18, Liverpool, com 17, e Aston Villa e Brighton, ambos com 16.