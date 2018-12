Arsenal vence dérbi de Londres com "bis" de Aubameyang

Lusa Comentários 02 Dez, 2018, 16:38 | Futebol Internacional

Num embate entre equipas de Londres, o avançado gabonês marcou para os ‘gunners’, aos 10, de grande penalidade, e 56 minutos, e assistiu o médio uruguaio Torreira, aos 77, no quarto e último tento da sua equipa. Antes, aos 74, o francês Lacazette também assinou o seu nome na história do encontro.



O Arsenal, que esta temporada encontrou o Sporting na fase de grupos da Liga Europa, até chegou ao intervalo em desvantagem, com o ex-leão Eric Dier, aos 30 minutos, e o avançado Harry Kane, aos 34 de grande penalidade, a darem a volta ao marcador, depois do golo inaugural de Aubameyang.



Num dérbi de Londres bem ‘quente’, com os jogadores a ‘pegarem-se’ várias vezes em toda a partida, os ‘spurs’ terminaram com menos uma unidade, por expulsão defesa belga Vertonghen, que viu o segundo cartão amarelo e respetivo vermelho, aos 85 minutos.



Com este resultado, o Arsenal ‘colou-se’ ao Tottenham no quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões, com os dois emblemas a somarem 30 pontos, mais oito que Everton, de Marco Silva, que ainda hoje atua no terreno do Liverpool, e Manchester United, de José Mourinho, que no sábado empatou (2-2) no campo do Southampton.



Antes, no primeiro jogo do dia, o Chelsea venceu o Fulham, por 2-0, com golos do espanhol Pedro (04 minutos) e de Ruben Loftus-Cheek (82), e subiu ao terceiro lugar da Premier League.