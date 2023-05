Arsenal vence em Newcastle e promete `lutar` com o City até ao fim na Premier League

No norte de Inglaterra, o emblema de Londres bateu o atual terceiro classificado da prova, com golos do norueguês Odegaard, aos 14 minutos, e do suíço Schar, na própria baliza, aos 71, e continua no segundo posto apenas a um ponto do Manchester City, embora a formação de Rúben Dias e Bernardo Silva tenha menos um jogo disputado.



Neste encontro, Fábio Vieira foi suplente não utilizado no lado dos 'gunners'.



Depois de um registo de três empates e uma derrota, o Arsenal somou o segundo triunfo seguido e promete discutir o título de Premier League até final, numa época em que chegou a comandar a competição com larga distância.



Por seu lado, o Newcastle pôs fim a uma série de três vitórias seguidas, sofrendo apenas o segundo desaire em casa em toda a prova, e abriu ainda mais a luta pelo acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.



Os 'magpies' seguem no terceiro posto com 65 pontos e poderão ser ultrapassado pelo Manchester United ainda durante o decorrer da ronda. Os 'red devils', que somam 63, deslocam-se ainda hoje ao campo do West Ham.



No quinto posto, com esperanças renovadas pela 'Champions', segue o Liverpool, com 62 pontos.