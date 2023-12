Arsenal vence Luton e consolida liderança na Premier League

Não se esperava que o Luton desse tanta réplica ao Arsenal, mas a equipa recém promovida ao principal escalão inglês acabou por "morrer na praia" com alguma dose de injustiça pelo grande jogo que fez e pelas dificuldades que colocou ao líder da Premier League.O avançado brasileiro Gabriel Martinelli abriu o marcador, aos 20 minutos, mas, cinco minutos depois, o Luton empatou por Gabriel Osho, na sequência de um pontapé de canto. O Arsenal reagiu e Gabriel Jesus empatou à beira do intervalo, aos 45.Na segunda parte, quando se pensava que o Arsenal pudesse aplicar o "xeque-mate" no seu opositor, foi o Luton a sinalizar que iria vender cara a derrota com o golo do avançado Elijah Adebayo, aos 49, e a equipa da casa chegou mesmo a dar a volta ao resultado à passagem do minuto 57, pelo médio Ross Barkley.A vantagem durou apenas três minutos, altura em que o alemão Kai Havertz fez o 3-3, tendo o Arsenal pressionado fortemente na fase final da partida, chegando ao golo já aos 90+7, com Declan Rice a cabecear para o fundo das redes um cruzamento do médio norueguês Martin Odegaard.O internacional português Cédric Soares não chegou a sair do banco do Arsenal, enquanto o seu compatriota e colega de equipa Fábio Vieira não foi convocado por se encontrar lesionado.O Arsenal lidera com 36 pontos (15 jogos), mais dois do que o Liverpool que é o segundo.