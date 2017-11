Arsenal vence Tottenham e repõe "hierarquia" no norte de Londres

Lusa 18 Nov, 2017, 15:33 / atualizado em 18 Nov, 2017, 15:33 | Futebol Internacional

Os 'gunners' resolveram a questão no curto espaço de cinco minutos, na reta final da primeira parte, com golos do defesa alemão Shkodran Mustafi, aos 36, e do avançado chileno Alexis Sánchez, aos 41, ambos obtidos em situação de aparente fora-de-jogo.



O Arsenal, que tem mais um jogo realizado, igualou o campeão Chelsea no quarto lugar, com menos um ponto do que o Tottenham e o Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, e a distantes nove do Manchester City.



A derrota quebrou o momento positivo dos 'spurs', que tinham vencido o Real Madrid, campeão espanhol e europeu, para a Liga dos Campeões, mas hoje não resistiram ao 'eclipse' dos seus jogadores mais influentes: Harry Kane, Dele Alli e Christian Eriksen.



O Arsenal restabeleceu a 'hierarquia' no norte da capital inglesa, depois de na época passada ter terminado pela primeira vez em 22 anos atrás do rival londrino, impondo a Mauricio Pochettino, treinador do Tottenham, a primeira derrota no 'derby' em jogos para o campeonato.