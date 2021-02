Arsenal volta a perder na Liga inglesa

Em Birmingham, um golo de Ollie Watkins, logo aos dois minutos, acabou por decidir a partida, num encontro em que o internacional português Cédric Soares foi titular nos ‘gunners’ (foi substituído aos 65 pelo norueguês Odegaard, reforço de inverno da equipa londrina).



Destaque ainda para a estreia no Arsenal do guarda-redes Mathew Ryan, contratado ao Brighton durante o mercado de inverno. O australiano rendeu o alemão Leno, habitual titular, que estava castigado.



Com este novo desaire, o Arsenal, próximo adversário do Benfica na Liga Europa, segue no 10.º posto, com 31 pontos, a sete dos lugares de acesso às provas europeias, enquanto o Aston Villa subiu a oitavo, com 35.



Os ‘gunners’, que esta temporada têm mais derrotas do que vitórias na Premier League, defrontam o Benfica em 18 de fevereiro, em Lisboa, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O segundo duelo está agendado para 25, em Londres.