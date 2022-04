"Arsenalistas": um apuramento e uma eliminação nos "quartos"

A formação "arsenalista" superou o Dinamo de Kiev em 2010/11, apesar de não ter triunfado em nenhum dos jogos (1-1 fora e 0-0 em casa), e caiu face ao Shakhtar Donetsk em 2015/16, com dois desaires (1-2 em casa e 0-4 fora).Curiosamente, as duas participações nos "quartos" ficaram marcados por autogolos, o que valeu o apuramento ao Sporting de Braga, de Gusev, aos 13 minutos do jogo de Kiev, e o inusitado "bis" na baliza errada de Ricardo Ferreira em Lviv.A primeira vez que os minhotos atingiram esta fase de uma prova europeia aconteceu na histórica época de 2010/11, na qual totalizaram 19 jogos europeus e ganharam a Celtic, Sevilha, Arsenal, Liverpool e Benfica, antes da derrota na final da Liga Europa com o FC Porto, em Dublin (0-1).Os "arsenalistas" começaram por superar Celtic e Sevilha nas pré-eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões, para, depois, caírem da fase de grupos da "Champions" para a Liga Europa, com o terceiro lugar do Grupo H, atrás de Shakhtar Donetsk e Arsenal e à frente do Partizan.Na Liga Europa, o conjunto de Domingos Paciência afastou o Lech Poznan nos 16 avos de final e chegou aos "quartos" após arredar, sensacionalmente, o Liverpool, com um triunfo caseiro por 1-0 e um "nulo" em Anfield Road.Os "quartos" começaram em 7 de abril de 2011, no Estádio Valery Lobanovskiy, em Kiev, onde agora não se poderia jogar, face à invasão da Rússia à Ucrânia, e o Dinamo adiantou-se logo aos seis minutos, por Andriy Yarmolenko, agora no West Ham.A vantagem dos anfitriões não durou, porém, muito tempo, já que, aos 13 minutos, o Sporting de Braga chegou à igualdade, graças a um autogolo de Oleh Gusev.Na segunda parte, a "estrela" Andriy Shevchenko foi chamada a jogo, logo após o intervalo, e a sua entrada foi importante, mas para o Sporting de Braga: viu dois amarelos rapidamente e acabou expulso, infantilmente, aos 61 minutos.Com os golos fora ainda davam vantagem em caso de igualdade, o Sporting de Braga entrou por cima em Braga e, em 14 de abril, selou mesmo inédito – e ainda único – apuramento para as "meias", graças a um sofrido empate a zero.A formação minhota jogou mais de uma hora reduzida a 10 unidades, face à expulsão de Paulo César, aos 29 minutos, mas conseguiu, estoicamente, segurar o empate a zero, marcando encontro nas "meias" com o Benfica, que eliminaria.Cinco anos volvidos, em 2015/16, o Sporting de Braga voltou a chegar aos quartos de final, desta vez depois de um percurso todo realizado na segunda prova da UEFA, a começar pela vitória no Grupo F, à frente de Marselha, Slovan Liberec e Groningen.Para chegar ao "top 8", o conjunto comandado por Paulo Fonseca superou, depois, o Sion e o Fenerbahçe, marcando encontro com o Shakhtar Donetsk, de Mircea Lucescu.A eliminatória começou em Braga, em 7 de abril de 2016, e os ucranianos deram um passo de gigante rumo às "meias", ao vencerem por 2-1, com tentos de Yaroslav Rakitskiy, aos 45, e Facundo Ferreyra, que jogaria no Benfica, aos 75.Aos 89 minutos, Wilson Eduardo ainda reduziu, mas esse golo acabou por não ser mais do que o tento de honra do Sporting de Braga na eliminatória, já que, uma semana depois, em Lviv, o Shakhtar goleou por 4-0.O central bracarense Ricardo Ferreira viveu uma noite muito infeliz, ao fazer dois autogolos, aos 43 e 73 minutos, com Darijo Srna, aos 25, de grande penalidade, e Viktor Kovalenko, aos 50, a apontaram os outros tentos dos ucranianos.O Shakhtar Donetsk acabaria por ser eliminado nas meias-finais pelo Sevilha, que venceria a prova, ao bater na final o Liverpool por 3-1, em Basileia.