Arsène Wenger aponta regresso para o início de 2019

Lusa Comentários 31 Out, 2018, 15:54 | Futebol Internacional

“No início de 2019, parece provável que vá treinar alguma equipa, mas não posso dizer qual porque não sei”, sublinhou Wenger, que não orienta nenhuma equipa desde o verão passado, no qual terminou a sua ligação de 24 anos ao Arsenal.



Esta pausa na carreira permitiu ao técnico ter “um bom descanso” e ver muito futebol, o que lhe traz “grandes recordações” e faz com que deseje voltar rapidamente.



Sobre a prestação do conjunto londrino desde a sua saída, Wenger afirmou que fica “muito feliz quando o Arsenal ganha”, uma vez que tem a sensação de que trabalhou “muito duro para deixar a equipa em boa forma” e que agora é “um adepto como qualquer outro”.



O francês, de 69 anos, foi substituído pelo espanhol Unai Emery no comando técnico do Arsenal, que se encontra atualmente na quarta posição da liga inglesa e é líder do seu grupo na Liga Europa, no qual figura o Sporting, no segundo posto.