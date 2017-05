Arsène Wenger renova por duas temporadas com o Arsenal

Lusa 31 Mai, 2017, 16:01 | Futebol Internacional

Desde 1996 no clube londrino, Wenger não vence o campeonato desde 2003/04 e, esta temporada, terminou a liga inglesa na quinta posição, fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, 'salvando' a época com a conquista no sábado da Taça de Inglaterra, a sua sétima.



"Amo este clube e estou entusiasmado com o futuro com otimismo e excitação. Estamos a avaliar o que fizemos bem e como podemos ser mais fortes em todas as áreas. Este é um grupo forte de jogadores e com algumas contratações podemos ainda ser mais bem-sucedidos", disse Wenger, assumindo que quer entrar na luta pelo título.



O treinador francês, de 67 anos, agradeceu o apoio que lhe foi dado pela administração e, em especial, do acionista maioritário Stan Kroenke, que "está a fazer tudo" para os 'gunners' vencerem mais títulos.



"A nossa ambição é vencer a 'Premier League' e outros grandes troféus na Europa. É o que adeptos, jogadores, 'staff', treinador e direção esperam e não vamos descansar até que isso seja alcançado. Arsène é a melhor pessoa para nos ajudar a fazer isso de novo", afirmou Stan Kroenke.