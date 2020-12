Arteta defende revisão de lei de assistência aos jogadores após choques de cabeça

Londres, 02 dez 2020 (Lusa) – O treinador de futebol do Arsenal, Mikel Arteta, defendeu hoje a necessidade de rever as leis sobre a assistência médica após lesões na cabeça durante os encontros, admitindo que, por vezes, é difícil tomar decisões imediatas sobre substituições.



Dando como exemplo o choque de cabeças protagonizado, no domingo, por David Luiz e Raul Jimenéz, que teve de ser operado a uma fratura no crânio, Arteta admitiu a possibilidade de existir uma substituição temporária.



“Às vezes é preciso tomar uma decisão num minuto quando alguém está a sangrar após uma concussão. Talvez seja o momento de pensarmos em dar um pouco mais de tempo a essas pessoas [responsáveis médicos] e usar, por exemplo, uma substituição temporária”, afirmou o técnico.



Arteta explicou que após o choque com o avançado do Wolverhampton Raul Jimenéz, que foi transportado para o hospital após ter sido assistido no relvado durante 10 minutos, David Luiz continuou em campo, por decisão da equipa médica.



“O nosso médico tem vasta experiência, não só no futebol, mas também no râguebi, e sabe exatamente o que fazer. Realizou todos os testes e seguiu os protocolos, ficámos muito à vontade para ele continuar a jogar, mas a verdade é que foi preciso tomar uma decisão rápida sobre alguém que estava a sangrar”, afirmou.



O técnico espanhol garantiu que o central brasileiro, que já passou pelo Benfica, está bem, e afirmou que se o golpe sofrido na cabeça continuar a cicatrizar normalmente o jogador poderá ser opção para o encontro de domingo com o Tottenham, de José Mourinho, que lidera a liga inglesa.



Após o choque, ocorrido no início da partida, David Luiz jogou até ao intervalo com um adesivo no golpe e uma ligadura na cabeça, sendo substituído no início do segundo tempo por Rob Holding.



Depois de ter sido assistido no relvado pelas equipas médicas de ambos os clubes, o avançado Raul Jimenéz, que também já passou pelo Benfica, foi hospitalizado e operado a uma fratura no crânio.



Em comunicado divulgado na segunda-feira, o Wolverhampton, clube orientado pelo português Nuno Espírito Santo, garantiu que o jogador estava bem e ficaria sob observação durante alguns dias.



No jogo com o Arsenal, que os ‘Wolves’ venceram por 2-1, o avançado mexicano foi substituído pelo jovem português Fábio Silva, contratado ao FC Porto por 40 milhões de euros.