Arteta destaca competitividade do Benfica e ambiciona presença na Champions

“O Benfica tem uma equipa muito forte, muito competitiva, pressionam alto, gostam de dominar e têm jogadores agressivos no ataque. Podem ser muito perigosos. Além disso, o treinador [Jorge Jesus] tem história no futebol. Temos muito respeito por eles e vai ser um jogo muito difícil”, afirmou o técnico dos ingleses.



Mikel Arteta, que fazia a antevisão da partida da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, agendada para quinta-feira, em Roma, revelou estar “preparado” para os dois possíveis sistemas táticos dos ‘encarnados’, o 4x4x2 ou o 3x4x3, tendo, inclusive, obtido informações junto do português Cédric Soares, ex-jogador do Sporting, e do brasileiro David Luiz, que representou o Benfica entre 2007 e 2011.



“Preparámos o jogo a pensar nos dois [sistemas]. Falei com o Cédric e com o David Luiz, porque tenho interesse em conhecer a forma como jogam, como são treinados, como se comportam”, disse o treinador espanhol.



Em 10.º lugar na Liga inglesa e com oito pontos de distância para o quarto lugar, o último de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, o Arsenal vê na conquista da Liga Europa o caminho mais realista para estar presente na prova ‘milionária’ da próxima temporada.



“Ainda há muitos jogos na Premier League. Estamos muito contentes por disputar a Liga Europa e amanhã [quinta-feira] teremos uma grande oportunidade para darmos um passo na competição. Queremos ganhar troféus por este clube. De momento não estamos na Liga dos Campeões e a melhor forma de lá chegarmos é vencermos esta competição”, admitiu.



O Benfica recebe o Arsenal na quinta-feira, a partir das 20:00, no Estádio Olímpico de Roma, devido às restrições nas ligações aéreas entre Portugal e Reino Unido, face à pandemia de covid-19.



A partida entre ‘águias’ e ‘gunners’ será dirigida pelo turco Cuneyt Çakir.