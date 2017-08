Artur Jorge assegura um Steaua ambicioso frente ao Sporting

Mário Aleixo - RTP 21 Ago, 2017, 12:25 / atualizado em 21 Ago, 2017, 12:25 | Futebol Internacional

As duas equipas já se defrontaram em Alvalade no jogo da primeira mão e empataram 0-0. Na próxima quarta-feira jogam em Bucareste no jogo da segunda mão que decidirá quem seguirá em frente.



O Steaua de Bucareste venceu no último sábado a Juventus de Bucareste por 2-1, em jogo da sétima jornada do campeonato romeno, no qual o treinador Nicolae Dica alinhou apenas com dois futebolistas do “onze” titular que defrontou o Sporting.



Neste desafio alinhou durante os 90 minutos o defesa-central Artur Jorge, ex-Sp. Braga.



O Steaua conseguiu vencer o dérbi no terreno do Juventus, que começou o jogo praticamente a vencer graças ao autogolo do central português logo no primeiro minuto, ao introduzir a bola na própria baliza na tentativa de aliviar um cruzamento rasteiro do ataque da equipa da casa.



Ao jornalista Nuno Matos o futebolista luso assegurou que o Steaua dará tudo pela conquista do apuramento frente à equipa leonina.





Artur Jorge desvalorizou a ausência anunciada de William Carvalho na equipa do Sporting para o jogo de quarta-feira e preferiu valorizar o coletivo sportinguista.O desafio com o Sporting está a ser encarado pelos responsáveis do clube romeno com grande rigor que já prometeram um prémio de 120 mil euros a cada jogador em caso de apuramento para a fase de gruposRecém-chegado ao clube o português destacou a importância de Filipe Teixeira, outro dos elementos do plantel, na sua ambientação e das condições que o Steaua oferece.Artur Jorge, de 23 anos, um jogador que caminha para a integração plena na equipa do Steaua de Bucareste.