Artur Soares Dias integra estágio do Mundial de clubes

Mário Aleixo - RTP 27 Nov, 2017, 11:26 / atualizado em 27 Nov, 2017, 11:26 | Futebol Internacional

Fonte do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol disse hoje que o árbitro na véspera de integrar o estágio, vai arbitrar um jogo do campeonato da Arábia Saudita.



A convocatória de Soares Dias para o Mundial de clubes, no qual vai ser um dos oito videoárbitros escolhidos pela FIFA para a competição, vai deixá-lo de fora das nomeações para as próximas três jornadas da I Liga, confirmou a mesma fonte.



Artur Soares Dias, de 38 anos e internacional desde 2010, já esteve na Taça das Confederações de 2017 como videoárbitro e dirigiu jogos do Mundial de sub-17 de 2017, na Índia, e do Mundial de sub-20 de 2015.



O Real Madrid, do português Cristiano Ronaldo, vai defender o título conquistado em 2016, no Japão, entrando em competição nas meias-finais, agendadas para 13 de dezembro.