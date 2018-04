Arturo Vidal foi operado e falha o resto da temporada

Lusa Comentários 17 Abr, 2018, 17:03 | Futebol Internacional

Arturo Vidal lesionou-se no treino de domingo do Bayern e foi operado na segunda-feira, ao joelho direito, em Augsburgo, por Ulrich Boenisch.



"Neste procedimento, o corpo articular livre previamente diagnosticado foi eliminado. Além disso, a raiz posterior do menisco externo, danificada pelo corpo articular livre, foi reposicionada cirurgicamente.", pode ler-se em comunicado publicado no sítio do clube na Internet.



O técnico dos bávaros, Jupp Heynckes, tinha dado como primeira informação que o internacional chileno ia realizar uma "pequena artroscopia" e afirmava contar com o jogador a curto prazo, hipótese afastada hoje após a operação.



"Arturo Vidal é baixa para o resto da temporada", conclui o clube alemão.



O Bayern Munique, que já assegurou o sexto título consecutivo na Alemanha, defronta o Real Madrid, bicampeão europeu em título, em 25 de abril, em Munique, e em 01 de maio, em Madrid, nas meias-finais da Liga dos Campeões.