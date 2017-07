AS Roma empresta argentino Ezequiel Ponce ao Lille

Lusa 10 Jul, 2017, 20:31 | Futebol Internacional

Ponce, que na temporada passada jogou no Granada por empréstimo (27 jogos, três golos), será novamente cedido pelos vice-campeões italianos, que o contrataram ao Newell’s Old Boys, da Argentina, ainda com idade de júnior.



O jovem jogador mostrou-se “muito contente” por chegar ao clube e afirmou que pretende jogar “com muita ambição”.



“É um avançado tradicional, um verdadeiro número 9, que é capaz de jogar fora da zona do golo”, descreveu o diretor-geral do emblema francês, Marc Ingla, sobre o novo reforço às ordens de Marcelo Bielsa.



Ponce é a terceira aquisição do Lille neste defeso, depois do brasileiro Luiz Araújo (ex-São Paulo) e do português Edgar Ié, contratado ao Belenenses.