AS Roma faz estágio de pré-temporada em Albufeira

Segundo comunicado, a equipa de futebol profissional italiana vai efetuar os treinos de preparação no Estádio Municipal de Albufeira e ficará instalada numa unidade hoteleira do município, estando previstos um conjunto de três jogos no Estádio Municipal da cidade, no quadro da 'Albufeira International Cup'.



O presidente da Câmara Municipal, José Carlos Rolo, congratulou-se com a presença da conhecida equipa italiana e de "uma personalidade do desporto tão reconhecida como José Mourinho".



O autarca sublinhou que a presença do AS Roma mostra "o reconhecimento da importância que Albufeira tem vindo a assumir no panorama do turismo desportivo, fruto da qualidade das suas instalações desportivas e a excelência das suas unidades hoteleiras".



A Câmara de Albufeira estima que a vinda da comitiva italiana na próxima semana contará com cerca de 80 elementos, entre jogadores, equipa técnica, médica, roupeiros e dirigentes, segundo a autarquia.



O vice-presidente da Câmara Municipal, Cristiano Cabrita, realçou que a presença da equipa italiana terá "um impacto direto na economia local, na medida em que valoriza a marca Albufeira a nível nacional e internacional, particularmente, em Itália".



Os jogos da equipa italiana estão marcados para 13 de julho (11:00) com o Sunderland, para 16 de julho (19:00) com o Portimonense e para 23 de julho (19:00), com o Nice.